Salud Escolar: Hoy se encuentra ubicado en Atardecer Feliz

Para controlar y entregar anteojos a los niños y niñas de la comarca

El programa provincial de Salud Escolar, en conjunto con el plan nacional “Ver para ser Libre”, realiza una campaña de control oftalmológico y entrega de anteojos.

El proceso técnico incluye una evaluación médica inicial y la confección de los cristales en una unidad móvil para su entrega durante la misma jornada.

La atención de este martes se desarrolla en las instalaciones de Atardecer Feliz debido a la condiciones climáticas en la comarca. El operativo funcionará en el gimnasio municipal de Cutral Co en el día de mañana.

Los destinatarios son niños, quienes deben asistir acompañados por un adulto responsable. El programa establece como prioridad la atención de pacientes que no cuenten con cobertura social, aunque el ingreso de personas con obra social se evalúa según el tipo de cobertura que posean.

La prestación tiene costo cero para el paciente, ya que el financiamiento es cubierto por el Ministerio de Salud de la provincia. El objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso a elementos ópticos para mejorar el desempeño educativo de los alumnos.