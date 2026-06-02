Cutral Co: Conmemoraron el Día del Bombero Voluntario

El acto se realizó en el cuartel de los bomberos

Este 2 de junio se realizó el acto oficial en el cuartel de bomberos de Cutral Co para conmemorar el aniversario de la creación del primer cuerpo de bomberos del país. La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, provinciales, delegaciones escolares y familiares del personal.

Durante su intervención, el jefe del cuartel, Darío Campos, resaltó el nivel de preparación técnica de los efectivos. Informó que la institución cuenta con instructores certificados por la Academia Nacional de Bomberos y bajo normas internacionales NFPA, además de especialistas en RCP y uso de DEA.

En cuanto a la estadística operativa, Campos detalló que en lo que va del año se han prestado 227 servicios a la comunidad. Durante el periodo anterior, la cifra ascendió a 480 intervenciones, desglosadas en 225 incendios de diversos tipos, 56 accidentes de tránsito y 30 rescates, sumados a 150 tareas de prevención y capacitación. El jefe subrayó que la tarea implica un servicio integral donde el personal posterga sus responsabilidades familiares para atender emergencias.

Por su parte, el intendente Ramón destacó la consolidación de la institución y su crecimiento permanente en equipamiento. Durante su discurso, anunció el inicio de las gestiones para construir un Centro de Capacitación Nacional en la ciudad, el cual brindará servicios a empresas, otros cuarteles de la región y a la policía.

El mandatario vinculó la fortaleza de la institución con la estabilidad social, señalando que las entidades sólidas son necesarias para afrontar procesos de crisis económicas. Asimismo, se hizo mención a la continuidad generacional dentro del cuerpo, observando la presencia de segundas y terceras generaciones de bomberos durante la entrega de ascensos y condecoraciones.