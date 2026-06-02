Denuncia por violencia de género contra un futbolista de la Reserva de Independiente

La denuncia fue realizada por la expareja del jugador

Un jugador de 20 años perteneciente a la Reserva del Club Atlético Independiente y oriundo de la comarca petrolera que fue denunciado por violencia de género ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema. La acusación fue presentada por su expareja, una joven de 21 años, por hechos ocurridos durante la madrugada del pasado sábado.

Según el relato de la víctima, tras coincidir en un boliche y dirigirse al departamento del futbolista en la Ciudad de Buenos Aires, se produjo una agresión motivada por un planteo de celos. La joven denunció haber sido retenida contra su voluntad y golpeada durante más de dos horas, sufriendo una fractura de nariz.

Además, declaró que el deportista le quitó su teléfono celular para impedir que pudiera solicitar asistencia de manera inmediata. La presentación judicial atribuye al jugador episodios de violencia física, psicológica y patrimonial.

Tras la evaluación de los profesionales intervinientes, el caso fue calificado como de “riesgo alto”. Ante este escenario, el juzgado dictó de manera inmediata las siguientes medidas de protección para la denunciante:

Prohibición de acercamiento del futbolista en un radio de 200 metros.

del futbolista en un radio de 200 metros. Suspensión de cualquier tipo de contacto por vía electrónica, telefónica o a través de redes sociales.

por vía electrónica, telefónica o a través de redes sociales. Continuidad del uso del botón antipánico para la víctima.

Estas disposiciones entraron en vigencia de forma inmediata una vez formalizada la denuncia ante las autoridades competentes.