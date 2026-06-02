Cutral Co: Matías Rodogno capacitó al Ballet Folklórico Municipal

La capacitación estuvo enfocada en el montaje de una obra, trabajando aspectos técnicos e interpretativos

El bailarín y coreógrafo Matías Rodogno, director del Ballet Folklórico de la Universidad Nacional de las Artes, brindó una jornada de formación a los integrantes del Ballet Folklórico Municipal en el Gimnasio Polideportivo del Parque de la Ciudad.

La capacitación estuvo enfocada en el montaje de una obra, trabajando aspectos técnicos e interpretativos para fortalecer tanto el desempeño individual como el trabajo grupal de los bailarines.

Rodogno destacó la importancia de potenciar las capacidades de cada integrante para lograr un elenco cada vez más sólido y valoró el nivel del grupo local, al que calificó como “diverso” y de gran calidad artística.

De la actividad participaron también los directores del Ballet Folklórico Municipal, Gabriela Marín y “Rulo” Hernández, quienes resaltaron la importancia de generar estos espacios de aprendizaje y crecimiento para el elenco.