Crimen de Luciano: Abarzúa comienza a cumplir la condena

Será trasladado a la comisaría 32° de Zapala porque no hay lugar en las unidades de Cutral Co.

Gabriel Abarzúa comienza a cumplir la condena a 12 años y diez meses de prisión por el homicidio de Luciano Hernandorena. Lo hará en la Unidad N° 32 de Zapala, porque no hay lugar disponible en las dos unidades que existen en Cutral Co y debido a la crisis de sobrepoblación carcelaria que existe.

Hasta el momento estuvo en la comisaría 15° del barrio Pampa. La audiencia se hizo esta mañana, en la sala Uno de la Oficina Judicial de Cutral Co. La jueza de Garantías, Vanessa Macedo Font fue la encargada de lleva adelante la audiencia, teniendo en cuenta que no fue designado todavía al sucesor o sucesora de Ejecución.

En la sala, además de Abarzúa estuvo la madre de la víctima, Leticia Gallardo junto a su abogado César Pérez y por la fiscalía lo hizo Laura Molina, Fue precisamente Molina quién pidió que Abarzúa -quien hasta ahora estaba con prisión preventiva- se los constituya como detenido y que se lo aloje en la comisaría 32°, donde existe un lugar.

Lo mismo hizo el abogado de la querella, Pérez. A su turno, la defensora particular de Abarzúa, Melina Pozzer rechazó esa medida y sostuvo que existe en trámite un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, desde el pasado 17 de mayo y que, en consecuencia, la condena no está firme.

A la vez planteó que su defendido permanezca en la comisaría 15°, donde puede mantener el arraigo familiar. No así en Zapala porque implicaría una disponibilidad económica mayor para su madre.

La jueza escuchó a las partes y resolvió que empiece a cumplir la condena, luego dispuso su alojamiento en la U32 de Zapala. Y en caso que exista una vacancia en la U22 que se lo traslade.

Sobre lo resuelto por la jueza Macedo Font, la abogada de Abarzúa pidió que la decisión sea revisada por un tribunal de Impugnación.

Al finalizar la audiencia y conocer el resultado, Abarzúa alcanzó a decir “Buenos días será para usted”. Luego se retiró de la sala.

El homicidio de Luciano Hernandorena ocurrió el 1 de septiembre de 2024, en un predio precario donde se realizaba una fiesta clandestina, en la Colonia 2 de Abril. Fue ultimado por un certero disparo a la altura del pecho, luego de una refriega con Abarzúa. Desde entonces, el ahora condenado, está detenido.