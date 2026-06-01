Goleada de Alianza frente a Centenario por el Torneo Oficial de Lifune.

Superó a Centenario por 8 a 0

En Centenario y por la fecha nunero 12 del torneo Aliamza goleo al local por 8 a 0, ratificando su posición como lider de la competencia.

Con un hat trick de Leandro Cerda y otro de Alejandro Diaz y goles de Uriel Cerda y Bautista Monteseirin el equipo de Cutral Co superó un duro rival.

Si bien el resultado es abultado, el inicio del encuentro lo tuvo a Centenario teniendo las ocaciones mas claras con un remate en el palo y despues una pelota que salvó Capdevila para Alianza.

En el inicio del segundo tiempo, cuando el marcador iba 6 a 0 a favor de Alianza, expulsaron a Valentino Digorado en Alianza y a Matias Sepulveda en Centenario.

Alianza mantiene la diferencia de 5 puntos sobre su perseguidor y se ubica como lider con 29 puntos.