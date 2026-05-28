Plaza Huincul realizará un taller gratuito sobre celiaquía

En el Centro de Autoayuda al Diabético 14 de Noviembre

Plaza Huincul, junto a profesionales de la nutrición y organizaciones vinculadas a la salud, llevará adelante un “Taller de Celiaquía” destinado a personas celíacas, familiares y público en general interesado en la alimentación saludable y libre de gluten.

La actividad se desarrollará el próximo 29 de mayo, en el Centro de Autoayuda al Diabético 14 de Noviembre, ubicado frente al hospital, en el horario de 14:30 a 17:30 horas.

Durante la jornada se abordarán distintas temáticas, entre ellas:

alternativas de harinas saludables,

elaboración de preparaciones sin gluten,

y el abordaje emocional de la celiaquía.

La capacitación estará a cargo de las licenciadas en Nutrición Fabiana Echevarria, Victoria Gimenez, Neyen Cabaña y Antonella Nanni.