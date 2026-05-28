Plaza Huincul abrió inscripciones para taller de muralismo

Se desarrollará los sábados 6 y 13 de junio, a partir de las 14 horas.

La biblioteca Juan Benigar anunció la apertura de inscripciones para el “Taller de Muralismo: Construir la Imagen”, una propuesta formativa orientada a personas mayores de 18 años interesadas en el arte urbano y la pintura mural.

El taller estará a cargo del profesor Carlos Cardinali y se desarrollará los sábados 6 y 13 de junio, a partir de las 14 horas. La capacitación incluirá contenidos teóricos y prácticos, con actividades vinculadas a la elaboración de bocetos y la realización de un mural colectivo.

Las inscripciones permanecen abiertas y pueden realizarse en la biblioteca Juan Benigar o comunicándose al número 155 153 670. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados.