La Policía del Neuquén incorpora 1.100 dispositivos Byrna

La inversión total superó los 2.350 millones de pesos.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la presentación de 1.100 dispositivos menos letales Byrna destinados a la Policía del Neuquén, en el marco del proceso de modernización del sistema de seguridad provincial. La inversión total superó los 2.350 millones de pesos.

La entrega incluye 1.000 armas cortas y 100 largas, que permitirán reforzar los protocolos de actuación y el uso progresivo de la fuerza en intervenciones policiales.

Figueroa destacó que la inversión en seguridad “es invertir en los neuquinos” y señaló una baja del 37% en los índices delictivos, atribuida a las políticas implementadas por la provincia.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que los dispositivos permiten un accionar menos letal y más seguro para el personal policial, al habilitar una respuesta gradual ante situaciones de conflicto.

Los Byrna funcionan con aire comprimido y pueden lanzar proyectiles cinéticos o irritantes, con un alcance de entre 10 y 20 metros, y se utilizarán en intervenciones de baja y media complejidad.