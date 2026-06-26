Alertan por rutas con hielo: volcó un camión en Villa Pehuenia

Fue por hielo negro, que es una capa fina de humedad que se congela sobre el asfalto y no se ve

En temporada invernal, la cordillera neuquina ofrece paisajes bellísimos pero también dificultades de acceso. Aunque muchas rutas están pavimentadas, se multiplican por las dificultades que implica conducir en tramos con hielo y nieve.

Este jueves un camión volcó por presencia de hielo negro. Se llama así a la formación de una capa fina de humedad que se congela sobre el asfalto y que a simple vista no se ve. Es habitual en las rutas de la Cordillera los días de intenso frío.

El conductor no está preparado para evitar el deslizamiento porque no percibe que está el suelo congelado. Eso ocurrió durante el mediodía de ayer a un camión de la empresa Chediack que transportaba material destinado a la obra de la Ruta Provincial 11 hacia Moquehue y volcó tras perder el control.

Producto del siniestro, el camionero quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que se desplegó un operativo de emergencia para su rescate. Fue trasladado al hospital, tenía varios golpes pero estaba bien.

En el lugar trabajaron de manera conjunta integrantes de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia Moquehue, personal del centro de salud, Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional Argentina y Defensa Civil.

Consejos de manejo

Para evitar este tipo de incidentes viales, se aconseja: