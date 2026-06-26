Persistir y Pervivencia organizan un Té Show solidario para recaudar fondos

Las entradas estan disponibles para los que deseen concurrir

Las instituciones Persistir y la ONG Pervivencia llevarán a cabo un evento con el fin de obtener recursos para los pacientes que se encuentran bajo tratamiento. La actividad, bajo el formato de “Té Show”, se realizará el domingo 5 de julio a partir de las 17:00.

La cita tendrá lugar en el Salón Amejun, situado en la intersección de Corrientes y Santa Cruz 806. El costo de la entrada se fijó en $50.000, con una opción de pago en dos cuotas de $25.000.

Durante el encuentro se servirá té acompañado de alimentos dulces y salados, junto a presentaciones en vivo de canto y danza.

Para obtener entradas o solicitar información adicional, los interesados pueden comunicarse con Agustina Albaiceta (2995810025), Mariela Ibañez (2995 08-5542) o Mari Rubio (2995 78-8907).