El 1° congreso de psicología social fue declarado de interés municipal en Cutral Co

Fue en la sesión del jueves por la noche.

Este fin de semana, Cutral Co será la sede del 1° Congreso de psicólogos sociales del Neuquén. La iniciativa fue declarada de interés municipal en el Concejo Deliberante de Cutral Co.

Las y los concejales reconocieron la importancia de los espacios de formación y encuentro. A la vez, acompañaron el proyecto de ley para la regulación del ejercicio profesional que está en tratamiento en la Legislatura neuquina.

Antes de su aprobación, las y los ediles que estuvieron en la sesión tuvieron la oportunidad de escuchar a representantes de este grupo que explicaron en qué consiste la tarea que llevan adelante, más allá de la actividad que se hará este sábado.

La declaración fue aprobada por unanimidad.

El congreso está organizado por el Movimiento provincial de psicólogos sociales de Neuquén y busca reunir a estudiantes y referentes comunitarios de distintas localidades de la provincia.

La jornada estará orientada al intercambio de experiencias, la reflexión y la construcción colectiva en torno a la salud mental, la intervención comunitaria y el rol de la Psicología Social.

El congreso contará además con la participación del licenciado Diego Cáceres, psicólogo social de Buenos Aires y conferencista internacional, quien abordará temáticas vinculadas a la Psicología Social en el deporte, las adicciones y la prevención y asistencia.