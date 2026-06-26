ELIAS ACUÑA

NECROLÓGICA QEPD

27/09/1958 – 26/06/2026

“Amado padre hoy te despedimos con el dolor más profundo del corazón, tu presencia seguirá viva por siempre en cada recuerdo y cada enseñanza que nos dejaste. Te amamos por siempre tu familia!”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co fueron inhumados el día 27/06/2026 a las 13:00 horas en la necrópolis de Cutral Co.

Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.