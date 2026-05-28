Cutral Co celebrará el Día Mundial de Tejer en Público con un encuentro solidario

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse por teléfono

La agrupación “Lanas que Tejen Amor” realizará el segundo encuentro por el Día Mundial de Tejer en Público el próximo sábado 13 de junio, en la sede vecinal Centro Sur de la ciudad de Cutral Co.

La actividad se desarrollará de 15:30 a 18:30 horas en el espacio ubicado en Elordi 28, y estará abierta a toda la comunidad. El objetivo principal es compartir saberes, experiencias y momentos de encuentro entre personas aficionadas al tejido y quienes deseen acercarse a esta práctica artesanal.

Desde la organización invitaron a los asistentes a llevar agujas de crochet o tejido, cuadrados tejidos, lana, mate y muchas ganas de participar. Además, destacaron que las donaciones de lana permitirán continuar confeccionando mantas solidarias destinadas a brindar abrigo a personas que lo necesiten. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 299-4121204.