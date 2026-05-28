Añelo: vecinos convocan a marcha para exigir justicia

La circulación del material en distintos grupos de Facebook de la localidad generó una fuerte conmoción social

La circulación del material en distintos grupos de Facebook de la localidad generó una fuerte conmoción social y derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía, que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y dispuso las primeras medidas judiciales. En el marco de la causa, también se informó la detención de un hombre, quien permanece a disposición de la Justicia.

La convocatoria vecinal se organiza bajo el pedido de “justicia y protección de las infancias”, y busca además visibilizar la preocupación de la comunidad ante situaciones de vulnerabilidad que afectarían a menores en la localidad. Entre los reclamos, los organizadores exigen mayor celeridad en la actuación de los organismos judiciales y de protección de derechos, así como un abordaje integral de las problemáticas sociales vinculadas.

Desde el ámbito judicial se trabaja en la investigación del hecho, mientras se preserva la identidad de la víctima por tratarse de una menor de edad, conforme a la normativa vigente.

La concentración está prevista en la plaza central de Añelo, donde se espera la participación de vecinos y organizaciones locales.

En la localidad de Añelo, vecinos convocaron a una movilización para este jueves a las 18:30 en la plaza central, luego de la difusión en redes sociales de un video que daría cuenta de una grave situación de presunto abuso sexual contra una menor.

La circulación del material en distintos grupos de Facebook de la localidad generó una fuerte conmoción social y derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía, que inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y dispuso las primeras medidas judiciales. En el marco de la causa, también se informó la detención de un hombre, quien permanece a disposición de la Justicia.

La convocatoria vecinal se organiza bajo el pedido de “justicia y protección de las infancias”, y busca además visibilizar la preocupación de la comunidad ante situaciones de vulnerabilidad que afectarían a menores en la localidad. Entre los reclamos, los organizadores exigen mayor celeridad en la actuación de los organismos judiciales y de protección de derechos, así como un abordaje integral de las problemáticas sociales vinculadas.

Desde el ámbito judicial se trabaja en la investigación del hecho, mientras se preserva la identidad de la víctima por tratarse de una menor de edad, conforme a la normativa vigente.

La concentración está prevista en la plaza central de Añelo, donde se espera la participación de vecinos y organizaciones locales.