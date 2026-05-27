Suman denuncias por estafas y abusos contra un ex entrenador del club Unión Vecinal

Se siguen sumando familias afectadas por el entrenador

La justicia neuquina investiga a D.E.M., un abogado de 28 años que se desempeñaba como profesor de fútbol en el club Unión Vecinal, por una serie de delitos financieros y contra la integridad sexual. El imputado permanece detenido con prisión preventiva tras habérsele denegado el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el aspecto económico, se le atribuye una maniobra de créditos bancarios fraudulentos que alcanzaría a 16 víctimas y un perjuicio estimado en mil millones de pesos. Entre los casos registrados, se encuentra el de una estudiante de abogacía que trabajó con él durante cuatro años y cuya deuda acumulada asciende a 77 millones de pesos.

Según la investigación, el acusado utilizaba datos personales, documentación de clientes y validaciones biométricas para gestionar préstamos online sin autorización. Para ello, empleaba correos electrónicos falsos, recibos de sueldo adulterados y firmas digitales apócrifas. Las tarjetas de crédito obtenidas de esta manera llegaban directamente al domicilio del imputado.

En paralelo, el hombre enfrenta cargos por abuso sexual, grooming, corrupción de menores y promoción de la prostitución. La fiscalía sostiene que los hechos comenzaron en 2025, cuando el entrenador estableció vínculos con adolescentes del club mediante ofrecimientos de dinero, regalos de dispositivos electrónicos y viajes.

La familia de una de las víctimas de estafa inició acciones legales tanto contra el acusado como contra las entidades bancarias por la falta de controles en la asignación de los créditos. Actualmente, ambas causas avanzan en la justicia para determinar la totalidad de los damnificados y la responsabilidad del detenido en los hechos denunciados.