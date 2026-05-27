Hubo audiencia pública por las exenciones impositivas en Cutral Co

Fueron seis y concurrieron todos, aunque algunos plantearon temas fuera de la audiencia.

El total de los anotados a la audiencia pública que se hizo en el Concejo Deliberante de Cutral Co concurrió este martes por la tarde.

Sin embargo, en tres casos los vecinos no fueron exclusivamente a plantear los temas de la audiencia, por lo que se les tomó el reclamo y se los informó que se iba a orientar sus demandas al área correspondiente.

Los demás sí plantearon cuestiones relacionadas a la modificación de los dos artículos de la ordenanza tarifaria.

La primera vecina de la Colonia 2 de Abril pidió por la basura que rodea su terreno y la posibilidad que se cierre un solar donde hay perros sueltos que ya mordieron a sus hijas. También solicitó si en su caso, podrá acceder al beneficio de la disminución en el pago de la instalación de gas. Dijo ante la consulta de los ediles que en su caso, ya tiene los servicios de agua y electricidad, y que el gas natural ya pasa la red secundaria (le falta la conexión a su domicilio).

En este caso, el presidente del Deliberante, Jesús San Martín le respondió que se acerque a la comisión barrial de la Colonia porque están haciendo el listado.

Luego Pablo Ávalos que se presentó como integrante de LLA y sugirió que en las exenciones “es una ordenanza muy genérica, muy ambigua y no pone límites al Ejecutivo”. Agregó que se tienen que hacer informes y no se especifica cómo se harán esos informes. Y recalcó le preocupa que con el regimen de exenciones móvil puede favorecer a una persona que no lo necesita y se deja sin alcance a quienes sí realmente lo necesiten.

La tercera exponente fue Vanesa López, quien habló del costo de los servicios de tendido de agua y cloacas y que, a su criterio, “se incrementa” el costo según el valor de UT y del metro lineal. También cuestionó que si existe una demora en el pago estos servicios y cae en mora, superiores a seis meses, si pierde el beneficio que se le otorga y se deberá readecuar el pago.

Pidió que se le aclare los puntos en un plazo breve porque en la anterior audiencia pública, la respuesta no llegó como correspondía. Fue la única que utilizó los 10 minutos para la exposición.

Otro de los vecinos inscriptos planteó la situación de los comerciantes y los controles a los que son sometidos por parte de la subsecretaría de Bromatología y Comercio. Como el tema no tenía relación a la audiencia, fue escuchado y San Martín le respondió que generarán una reunión con el área correspondiente para que pueda plantear la situación.

El siguiente anotado hizo algunas consideraciones sobre el uso de la banca del Pueblo, por lo que se le pidió que se centrara en los puntos de la audiencia pública. Finalmente, el sexto participante consultó cómo se iba a hacer el trámite para acceder al beneficio de pago para la conexión al tendido de la red de gas, en el caso de Monte Hermoso.

La audiencia concluyó y ahora el despacho pasará a la siguiente sesión. El presidente del cuerpo, San Martín aclaró que si bien la audiencia no es vinculante, se tomarán en cuenta los planteos de los participantes.