Habilitaron la primera etapa del bypass entre rutas 7 y 17 en Añelo

El tramo habilitado comprende cinco kilómetros de doble vía de hormigón, con dos carriles por sentido y dos rotondas.

El Gobierno de Neuquén inauguró la primera sección del nuevo bypass de Añelo, una obra estratégica que conecta las rutas provinciales 7 y 17 y busca desviar el tránsito pesado del casco urbano para mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación hacia la zona productiva de Vaca Muerta.

El tramo habilitado comprende cinco kilómetros de doble vía de hormigón, con dos carriles por sentido y dos rotondas. En los próximos meses se prevé la habilitación total del proyecto, que alcanzará los 25 kilómetros.

Las autoridades provinciales destacaron que la obra permitirá reducir el impacto del tránsito de camiones en la localidad y mejorar la conectividad regional, en un corredor clave para la actividad hidrocarburífera.

El acto fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto a funcionarios provinciales y autoridades locales.