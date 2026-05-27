Buscan profesionales de la salud para el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul

Especialistas en psiquiatría

Se encuentra abierta una nueva convocatoria para la incorporación de profesionales médicos/as especialistas en psiquiatría para el hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul.

La búsqueda se enmarca en las acciones destinadas a reforzar la atención en salud mental y ampliar la cobertura de especialidades en el establecimiento sanitario que atiende a ambas localidades.

Desde el área de Recursos Humanos se informó que las personas interesadas pueden postularse enviando sus datos personales y curriculum vitae al correo electrónico zona5recursoshumanos@gmail.com, o bien acercarse de manera presencial a la sede ubicada en Av. Pedro Rotter y Av. Azucena Maizani s/n. También se habilitó el contacto telefónico (0299) 6105513 para consultas o mayor información.