Villa El Chocón: robaron caños en una obra de agua

El municipio realizó las denuncias correspondientes

La Municipalidad de Villa El Chocón informó que durante el fin de semana se produjo el robo de caños de soporte de las conexiones de agua en el barrio Llequén, sector donde actualmente se ejecuta la obra del nuevo tanque de agua destinado a mejorar el suministro y la potabilización para los vecinos del lugar.

Desde el Ejecutivo local señalaron que el hecho afectó directamente una obra considerada clave para ampliar la capacidad del sistema de agua potable y garantizar un mejor servicio para toda la comunidad del barrio.

Tras detectarse el faltante de materiales, el municipio realizó las denuncias correspondientes y comenzó a trabajar junto a la comisaría N°42 de Villa El Chocón para avanzar en la investigación y determinar a los responsables.

Además, indicaron que personal de la Secretaría de Servicios Públicos intervino rápidamente para reparar los daños ocasionados y asegurar los soportes restantes, con el objetivo de evitar nuevas complicaciones y continuar con el desarrollo de la obra.