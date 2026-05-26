Finalizó la primera vuelta del Torneo Oficial de Lifune y así están las posiciones en la A

Luego de once jornadas disputadas, el Torneo Oficial 2026 de Lifune A presenta a Alianza como único puntero con 26 unidades. El equipo registra un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota, con una diferencia de gol de +13.
En la segunda posición se ubica Petrolero Argentino con 21 puntos. El podio lo completa San Patricio con 20 unidades y una diferencia de gol de +11, superando por esa vía a Río Grande, que posee el mismo puntaje pero con una diferencia de +5.
La tabla de posiciones continúa con la siguiente distribución de puntos:
* A.D. Centenario: 17 puntos.
* Unión Vecinal: 16 puntos.
* Deportivo Rincón: 15 puntos.
* Independiente: 14 puntos.
* Maronese: 13 puntos.
* Patagonia: 10 puntos.
En el cierre de la clasificación se encuentran Don Bosco con 7 unidades y Pacífico con 6 puntos, tras haber disputado todos los equipos la misma cantidad de encuentros.