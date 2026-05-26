El IFD N° 1 de Cutral Co abre la inscripción a taller sobre flora y fauna autóctona

Destinado a docentes de nivel iInicial y primario de la comarca.

El Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co informó que se encuentra abierta la inscripción para el taller de extensión “¿Jirafas en la Patagonia? Revalorizando lo autóctono como material pedagógico para el aula”, destinado a docentes de nivel iInicial y primario de la comarca.

La propuesta estará a cargo de los profesores Cintia Ailin Castro Alarcón, Micaela Zandalasini y Tulio Hajos, y comenzará el próximo lunes 8 de junio en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, ubicado en barrio Uno de Plaza Huincul.

El taller busca promover el uso de la flora y fauna autóctona de la región como recurso pedagógico, tanto como disparador e inspiración, así como herramienta y contenido para el diseño de secuencias didácticas destinadas al nivel inicial y primario. La modalidad será semipresencial e incluirá un encuentro presencial y la realización de un trabajo final.

La jornada presencial se desarrollará en dos turnos, de 10 a 12 y de 14 a 18 horas. Además, la actividad acreditará 15 horas cátedra y cuenta con disposición de aval en trámite.

Desde el IFD N° 1 indicaron que quienes deseen participar podrán completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.gle/H6NaTB36Y7Q2V72n7.