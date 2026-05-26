Cutral Co realizará una nueva campaña gratuita de esterilización

La dirección de Zoonosis de Cutral Co anunció una nueva campaña gratuita de esterilización destinada a perros y gatos, con el objetivo de promover el cuidado responsable de mascotas y prevenir la sobrepoblación animal.
La actividad se llevará adelante en las instalaciones de Zoonosis ubicadas en barrio Parque Este, en Lago Auquinco 55, donde además se brindarán otros servicios sanitarios para animales de compañía. Durante las jornadas también se aplicarán vacunas antirrábicas y se entregarán dosis antiparasitarias de forma gratuita.