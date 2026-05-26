La UAF “Rayito de Sol” celebró su 31° aniversario en Cutral Co

Actualmente brinda acompañamiento y cuidado a 46 niños y niñas de la comunidad

La Unidad de Acción Familiar (UAF) “Rayito de Sol” celebró su 31° aniversario con un acto conmemorativo que reunió a familias, personal educativo y autoridades municipales en el barrio Nehuen Che.

La institución funciona de lunes a viernes de 8:15 a 12 horas y actualmente brinda acompañamiento y cuidado a 46 niños y niñas de la comunidad, consolidándose como un espacio clave para la primera infancia y el fortalecimiento del desarrollo integral en el barrio.

En el marco de la celebración, el Municipio realizó la entrega de una plaza blanda destinada al trabajo de psicomotricidad, con el objetivo de potenciar las actividades pedagógicas y recreativas que se desarrollan diariamente en la institución.

Del acto participaron el intendente Ramón Rioseco, la secretaria de Desarrollo Social Mirta Culliqueo, la directora de la UAF Paola Linares, educadoras, personal de la institución y representantes de distintas áreas municipales.