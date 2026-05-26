El hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul participó de “La Noche de las Mamos”

El hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul participó el pasado domingo de la primera edición de “La Noche de las Mamos”, una jornada sanitaria orientada a la promoción de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales enfermedades que afectan a la población femenina.
La actividad formó parte de una propuesta impulsada a nivel provincial que busca ampliar el acceso a controles médicos fuera del horario habitual, facilitando la realización de estudios y consultas a mujeres que, por distintas razones, no pueden asistir durante el día.
Desde la organización se informó que esta iniciativa se repetirá el día 24 de cada mes en diferentes localidades de la provincia del Neuquén, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, aumentar la cobertura de controles y favorecer el diagnóstico temprano de casos vinculados al cáncer de mama.