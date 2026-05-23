La UTN Facultad Regional del Neuquén eligió a su decana y vicedecano por cuatro años

La gestión del decano Pablo Liscovsky concluye. Las nuevas autoridades asumirán el próximo 10 de septiembre.

En la UTN FRN se llevó adelante la elección de las nuevas autoridades por un período de cuatro años. La ingeniera Patricia González fue designada por una amplia mayoría como decana y el ingeniero Henry Torrico como vicedecano. La asunción será el próximo 10 de septiembre.

La 5° asamblea de Facultad, instancia institucional se realizó este viernes por la noche donde se votó por las nuevas autoridades que conducirán la casa de altos estudios durante el período 2026-2030. La convocatoria fue establecida mediante la Resolución F.R.N. N° 456/26.

En esta oportunidad, la sesión tuvo lugar a partir de las 19:30 horas en el auditorio del anexo áulico Cutral Co CETU, ubicado sobre calle Sáenz Peña 860 de Cutral Co. El proceso eleccionario consistió en la proposición de la ingeniera González como decana y al momento de la votación se alzó con 37 votos de los 40. Hubo tres votos en blanco. Luego, continuó el proceso para el vicedecano que resultó Henry Torrico.

Una vez que resultó electa, la flamante decana hizo un fuerte agradecimiento por el respaldo que le permitirá estar al frente de la UTN – FRN “por los próximos cuatro años de esta prestigiosa y querida facultad”.

“Pablo (Liscovsky, el decano saliente) cómo te vamos a extrañar. Dejas una huella muy profunda con la gestión de la facultad que llevaste adelante basada en el respeto, en tu trabajo incansable en la búsqueda de consenso. Dejas una facultad consolidada y un modo de conducción, de escucha y de construcción de comunidad universitaria”, dijo.

En otro tramo de su discurso resaltó la labor de las mujeres -las que tienen cargos de gestión y las que no- que cuentan con una red visible o invisible para salir a trabajar. “Eso me ha marcado y me ha hecho reconocer y valorar y la importancia de contar con políticas de género. Deseo profundamente en un futuro no muy lejano, que la sociedad entienda para siempre que la capacidad, el compromiso y el trabajo , no entiende de género”.

Más adelante, refirió que el actual contexto nacional es muy complejo. “A nivel regional, tanto Cutral Co como Plaza Huincul entienden el valor estratégico de contar con una universidad nacional, que está comprometida con la sociedad en la que estamos”.

González sostuvo que la facultad cuenta con casi mil alumnos, cientos de docentes, de graduados y no docentes que “están comprometidos y llevan el quehacer diario de la facultad con el compromiso de saber que estamos para servir a la comunidad”. Agradeció a quienes eligen la UTN FRN porque ” a través del estudio es donde transforman su vida”.

Sobre el rol de la facultad en la comunidad y con la industria, destacó el compromiso con el “desarrollo territorial y con la colaboración en las dificultades o problemas que tengan en la industria. Lo consideramos un valor que tenemos en la facultad”. Concluyó al sostener que “a través de la facultad podremos lograr un nosotros más grande, construir una universidad más solidaria y humana”.

Luego, Torrico agradeció el respaldo en la elección. “Es un privilegio, un honor esta designación y este nuevo desafío. Es un compromiso muy importante, soy graduado de la facultad y viví todo el proceso desde el día que llegué a estudiar. La etapa difícil que les tocó vivir tanto a Pablo y a Patricia. Ver todo el proceso de cambio y haber logrado lo que hoy tenemos”, apuntó.

Finalmente, el decano, Pablo Liscovsky que dejará el cargo el próximo 10 de septiembre, en un discurso breve, pero cargado de emoción señaló que fueron muchos años al frente de esta facultad. “Nada de esto es posible sin equipo. Todos saben que los aprecio profundamente porque si no esto no es viable. Deseo que cada quien ponga lo mejor de sí porque eso es lo que ha hecho crecer a esta facultad”, concluyó.

La asamblea estuvo integrada por asambleístas pertenecientes al claustro directivo y a los departamentos académicos de Materias Básicas, Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica, quienes tuvieron la responsabilidad de proponer y elegir a las autoridades que encabezarán la gestión institucional.

La elección de autoridades para el período 2026-2030 marca una nueva etapa para la facultad Regional del Neuquén, en un proceso que refleja el compromiso institucional con la continuidad, el crecimiento y el fortalecimiento de la comunidad universitaria.

La asamblea estuvo integrada por asambleístas pertenecientes al claustro directivo y a los departamentos académicos de Materias Básicas, Ingeniería Química e Ingeniería Electrónica, quienes tuvieron la responsabilidad de proponer y elegir a las autoridades que encabezarán la gestión institucional.

La elección de autoridades para el período 2026-2030 marcó una nueva etapa para la facultad Regional del Neuquén, en un proceso que refleja el compromiso institucional con la continuidad, el crecimiento y el fortalecimiento de la comunidad universitaria.