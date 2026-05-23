Clausuraron dos comercios de la calle Roca que fueron allanados

La medida es preventiva y pueden hacer el descargo correspondiente, según se informó.

Desde la subsecretaría de Comercio y Bromatología se informó que se hizo la clausura preventiva de los dos locales comeciales que fueron allanados el jueves.

Se indicó que los dos negocios están sobre la calle Roca, entre San Martín y avenida Carlos H Rodríguez, y la medida se adoptó aplicando la ordenanza municipal N° 2962 de 2025.

A la vez se informó que la medida se adoptó por los resultados obtenidos durante los allanamientos, (se secuestraron cinco kilos de mariahuana y otros elementos).

Desde el área municipal se indicó que la clausura tiene carácter preventivo y transitorio, con el objetivo de resguardar la seguridad comunitaria, el orden público y el cumplimiento de la normativa municipal.

Los responsables podrán realizar los descargos correspondientes ante la subsecretaría de Comercio y Bromatología, conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente. Posteriormente, las actuaciones serán elevadas al Juzgado Municipal de Faltas.