Dispararon contra una vivienda en Cutral Co y demoraron a dos hombres

Fue por un hecho que se registró en el barrio Progreso.

Dos hombres fueron demorados este viernes por la tarde en Cutral Co, por un presunto abuso de arma de fuego contra una vivienda del barrio Progreso.

El hecho no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales en el inmueble y en un vehículo estacionado.

El episodio fue denunciado alrededor de las 15:30 por una mujer de 58 años, quien alertó que desconocidos habían efectuado disparos contra su domicilio ubicado en inmediaciones de calles 9 de Julio y Santa Teresita.

Al arribar al lugar personal de comisaría 15° entrevistó a un joven de 27 años que se encontraba en la vivienda, quien manifestó haber reconocido al presunto autor de los disparos. Según relató, el sospechoso vestía pantalón verde y gorra negra al momento del ataque.

Producto de los disparos, resultó dañado el cristal de una ventana de la casa y también un automóvil Volkswagen Gol rojo que estaba estacionado en el lugar.

A partir de los datos aportados por la denunciante y las tareas investigativas realizadas por la Brigada de Investigaciones, los efectivos localizaron un Volkswagen Fox vinculado al hecho en calles Hipólito Yrigoyen y 12 de Octubre.

En el procedimiento fueron demorados dos hombres mayores de edad y, durante la requisa del vehículo, los uniformados observaron una caja de municiones y un cargador metálico.

Posteriormente, personal de Criminalística intervino en el lugar y se dispuso el secuestro del vehículo, el cual presentaba daños visibles y quedó vinculado a la causa por abuso de arma de fuego.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría 15° quedando a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.