El rally del Petróleo y los Dinosaurios tuvo su largada simbólica

La rampa fue en el límite entre Cutral Co y Plaza Huincul, sobre la mano norte de las avenidas Keidel y Olascoaga.

El viernes por la noche llevó a cabo la rampa de largada simbólica del rally del Petróleo y los Dinosaurios en la intersección entre Cutral Co y Plaza Huincul, como parte de la tercera fecha del Rally Argentino.

Una multitud de fanáticos se acercó para vivir de cerca el inicio de la competencia, conocer a los protagonistas y disfrutar de los autos que forman parte del certamen nacional.

Participaron de la largada simbólica los intendentes de Cutral Co, Ramón Rioseco, y de Plaza Huincul, Claudio Larraza, quienes acompañaron a los equipos y al público en el comienzo de una nueva edición de la competencia en la comarca.

En total, son 53 los binomios inscriptos para esta edición, distribuidos en las categorías RC2, Copa RC2, RC-MR, RC3, RC4 y RC5.

Rioseco pidió al público disfrutar del espectáculo con responsabilidad. “Quiero pedir un aplauso para los chicos que hace varios días vienen trabajando intensamente, que estarán en los caminos y atentos para que el público esté seguro”.

Agregó que “trabajamos mucho para el deporte, la cultura y el arte. Hacer deporte es lo más importante que nos puede pasar para cuidar a nuestros jóvenes y construir una cultura diferente”.

“Y a la gente les digo que disfruten, pero por sobre todas las cosas que se cuiden debido a la velocidad que desarrollan los autos”, expresó.