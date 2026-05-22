Secuestraron 5 kilos de marihuana en locales comerciales de calle Roca en Cutral Co

Los locales estaban cerca de la comisaría 14 y de la CENAF 4, en el centro de Cutral Co

Este jueves se realizaron cinco allanamientos en la calle Roca, a pocos metros de Carlos H. Rodríguez donde personas se dedicaban a la plantación y comercialización de marihuana.

El lugar se encuentra cerca de dependencias policiales administrativas y de la comisaría 14, por lo que el personal de la División Antinarcóticos detectó actividades sospechosas, compatibles con la venta de droga e inició una investigación. Además se recibió una denuncia anónima por QR al sistema de la fiscalía de la Neuquén, por el fuerte olor a marihuana.

Durante 30 días se recabaron datos, se reunieron pruebas y se registró el flujo de visitantes a los locales comerciales, cuales ingresaban al interior de los mismos y en cuestión de segundos se retiraban, algunos incluso manipulando pequeños envoltorios.

En los locales la fachada era la venta de indumentaria, pero en realidad en los patios tenían una importante platación de marihuana.

Tras los allanamientos finalizaron con el secuestro de mas de cinco (5) Kilogramos de cannabis sativa; balanzas de precisión, teléfonos celulares, y otros elementos de interés para la investigación; y la notificación de imputación penal y libertad supeditada tres personas mayores de edad, todos identificados durante la investigación; por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nro. 23.737.