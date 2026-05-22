Cutral Co entregó equipamiento deportivo a instituciones locales

Se realizó la entrega de 220 pelotas de fútbol

En un acto realizado en la municipalidad de Cutral Co, el ejecutivo municipal concretó la entrega de 220 pelotas de fútbol destinadas a diversos equipos, clubes e instituciones de la ciudad.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin, además de concejales y representantes de escuelas deportivas infantiles.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que este aporte alcanza a los 24 equipos que integran el torneo comunitario local. El objetivo de la iniciativa es facilitar el desarrollo de la actividad física y promover espacios de encuentro para niños y jóvenes en los distintos barrios.

En materia de infraestructura, el intendente Rioseco informó sobre los proyectos que se encuentran en ejecución:

Inauguración de una cancha en el barrio Progreso .

. Construcción de una superficie de césped sintético en el barrio Pueblo Nuevo .

. Nueva cancha en el sector Super 8 .

. Desarrollo de un Centro Integral de Deporte en el predio de Bambi Flores.

Por su parte, el subsecretario Churrarin remarcó que Cutral Co es el único municipio que provee de estos elementos de forma directa a la totalidad de los equipos participantes del torneo comunitario, buscando asegurar que cada fin de semana los jóvenes cuenten con los recursos necesarios para la práctica deportiva.