Créditos hipotecarios: habrá lanzamiento regional en Cutral Co

Es para las y los vecinos de Cutral Co y de Plaza Huincul.

Después del anuncio oficial sobre la línea de créditos hipotecarios Neuquén Habita que dio a conocer el gobierno provincial, la propuesta llegará a Cutral Co.

El próximo jueves 28, a partir de las 9:30 en el centro cultural de Cutral Co se hará el lanzamiento reginoal de esta línea de créditos. Es por esta razón que se invita a las vecinas y vecinos a sumarse.

Se indicó que la propuesta está orientada a facilitar el acceso a la vivienda mediante financiamiento para construcción y ampliación. Se busca generar nuevas soluciones habitacionales para las familias neuquinas.

Se brindarán los detalles, alcances y modalidades de esta nueva herramienta crediticia. Los funcionarios de la secretaría de Vivienda y Hábitat, del Ministerio de Infraestructura estarán en el lugar para dar a conocer los alcances de la propuesta.

Hay líneas de financiamiento para la construcción y para ampliación de casas.