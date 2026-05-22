¿Quiénes lideran los campeonatos del Rally Argentino? A estos autos hay que mirar

Lidera el campeonato Coyote Villagra, que pasará con el número 3 y el logo de YPF

Este fin de semana se correrá una nueva fecha del Rally Del Petróleo y Los Dinosaurios por caminos de Plaza Huincul y Cutral Co.

Además de los múltiples corredores locales, incluido Alejandro Cancio, ¿a quién hay que esperar en el camino?

Bueno, el inagotable Federico “Coyote” Villagra lidera la categoría RC2 y pasará por los caminos con el número 3 en su auto. También hay que esperar a Miguel Baldoni, último campeón, que pasará con el 1. Y no se pierdan la pasada de Augusto D’Agostini.

En la Copa RC” lidera Diego Miceli, que pasará con el 7 en su auto, parte del equipo By Cancio. También estará Rodrigo Disalvo y Hernan Echevarria, que lo siguen en el campeonato.

En la categoría RC MR lidera Nicolas González que pasará por los caminos con el número 50. Nicolas es neuquino y está realizando una excelente tarea en esta categoría, lo siguen Victorio Ballay y Rubén Montero.

En la categoría RC3 hay que mirar con atención a Ignacio Villa, pasará con el número 83, en la RC4 lidera Juan Saraleguy y lo verás con el número 73 y en la RC5 lidera Fernando Muller y pasará con el número 104.