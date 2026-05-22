Profesor de fútbol acusado por delitos contra la integridad sexual seguirá en preventiva

El acusado es de Neuquén y fue imputado el pasado 19 de marzo de 2026 y la formulación de cargos ampliada fue el 31 de marzo.

Un tribunal de revisión confirmó hoy la prisión preventiva impuesta a D.E.M., un profesor de fútbol de un club barrial de Neuquén, investigado por delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaban bajo su supervisión.

El pedido fue a través de la asistente letrada Cecilia Sabatte y del fiscal del caso Gastón Medina. Durante la audiencia realizada ayer, la defensa solicitó que se revocara la resolución dictada el pasado 19 de mayo por un juez de Garantías y pidió la libertad del imputado o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario.

La fiscalía y las querellas se opusieron al pedido y sostuvieron que continúan vigentes tanto el riesgo de fuga como el de entorpecimiento de la investigación. Sabatte remarcó la gravedad de los hechos investigados, sostuvo que ante una declaración de responsabilidad la expectativa de pena es alta, y recordó que hay medidas de prueba pendientes, entre ellas nuevas entrevistas a víctimas.

La asistente letrada detalló que en la investigación ya fueron secuestrados más de 50 dispositivos electrónicos y que el análisis aún se encuentra en desarrollo.

En ese contexto, sostuvo que el teléfono aportado voluntariamente por la defensa, que según indicó correspondía al último celular utilizado por el imputado, constituye solo una parte de la evidencia digital reunida.

Precisó que de ese peritaje surgieron comunicaciones mantenidas entre el imputado y familiares de una de las víctimas entre febrero y marzo de este año, posteriores a las restricciones de contacto impuestas por la fiscalía, lo que —según planteó— ratifica incumplimientos a esas medidas.

Además, señaló que hasta el momento solo fue peritado alrededor del 15% del material secuestrado y que todavía resta analizar una gran cantidad de dispositivos y contenido digital incorporado a la investigación.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que el imputado incumplió reiteradamente restricciones de contacto que le habían sido impuestas al inicio de la investigación y advirtieron que persiste el riesgo de influencia sobre víctimas, testigos y sus familias.

Confirmación

Al resolver, el tribunal consideró que la decisión revisada estaba debidamente fundada y descartó que existieran contradicciones o arbitrariedades.

También entendió que los nuevos elementos aportados por la defensa no modificaban la situación procesal del imputado ni debilitaban los riesgos procesales previamente acreditados.

Entre otros aspectos, el juez y las juezas valoraron la cantidad de hechos investigados, la pluralidad de víctimas, la pena en expectativa y el avance de la investigación, que incluye nuevos dispositivos electrónicos analizados y otras posibles víctimas.

Respecto del pedido de prisión domiciliaria, el juez Lucas Yancarelli y por las juezas Carolina García y Natalia Pelosso coincidieron en que, más allá de que el domicilio propuesto reunía condiciones adecuadas, los incumplimientos previos del imputado impedían confiar en que pudiera respetar medidas alternativas a la prisión preventiva.

El tribunal subrayó la necesidad de resolver con perspectiva de niñez y vulnerabilidad, priorizando el resguardo de los adolescentes involucrados en el caso

D.E.M. fue acusado el 19 de marzo de 2026 y la formulación de cargos fue ampliada el 31 de marzo de este año. La investigación incluye delitos como abuso sexual, grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores, exhibiciones obscenas y delitos vinculados a pornografía infantil.