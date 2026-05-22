Invitan a jornada de vacunación en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co

En la sede barrial

La Región Sanitaria de la Comarca y Limay llevará adelante una jornada de vacunación y promoción de la salud destinada a vecinos y vecinas del barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

La actividad se realizará el próximo viernes 22 de mayo, en el horario de 10 a 12 horas, sobre calle Los Copihues, junto a la Cooperativa Obrera.

Durante la jornada, el personal de salud aplicará vacunas correspondientes al calendario para adultos, además de efectuar controles de signos vitales y entregar antiparasitarios para mascotas. También se brindará folletería informativa vinculada a la prevención y el cuidado de la salud.