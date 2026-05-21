Plan Calor: abren las inscripciones y actualización de datos para beneficiarios en Huincul

La subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Plaza Huincul informó la apertura del proceso de actualización de datos e inscripciones para el Plan Calor 2026, destinado a familias beneficiarias del programa que reciben asistencia con leña y garrafas durante la temporada invernal.
Desde el área municipal se convocó a vecinos y vecinas a realizar la renovación de documentación o el alta correspondiente, requisito necesario para continuar o acceder al beneficio.
El trámite puede gestionarse a través de los promotores barriales o directamente en las oficinas de Desarrollo Social, según el barrio de residencia. El objetivo es ordenar y actualizar el padrón de beneficiarios, además de verificar las condiciones socioeconómicas de cada hogar mediante visitas sociales.
Puntos de atención por barrio
- Barrio Centenario: Sede Vecinal
- Barrio Otaño: SUM Municipal
- Barrio Altos del Sur: Oficinas de Desarrollo Social
- Barrio Mosconi: Sede Vecinal de Barrio Centenario
- Barrio Marcelo Berbel: Oficinas de Desarrollo Social
- Barrio Central: Oficinas de Desarrollo Social
- Barrio Norte: Sede Vecinal
- Zona de Chacras: Salón AFR
- Barrio Uno: Oficinas de Desarrollo Social
- Barrio 25 de Mayo: Oficinas de Desarrollo Social
- Barrio Soufal: Oficinas de Desarrollo Social
El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.
Documentación requerida
Para completar el trámite, se solicita:
- Fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar conviviente, con domicilio actualizado
- Certificado de Negatividad de ANSES
- Comprobante de cobro de alguna prestación social (en caso de corresponder)
- Disponibilidad para una visita social que permita evaluar la situación habitacional
Desde el municipio remarcaron la importancia de cumplir con estos requisitos en tiempo y forma para garantizar la correcta distribución del beneficio durante la temporada invernal.