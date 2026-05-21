Plan Calor: abren las inscripciones y actualización de datos para beneficiarios en Huincul

Además de verificar las condiciones socioeconómicas de cada hogar mediante visitas sociales.

La subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Plaza Huincul informó la apertura del proceso de actualización de datos e inscripciones para el Plan Calor 2026, destinado a familias beneficiarias del programa que reciben asistencia con leña y garrafas durante la temporada invernal.

Desde el área municipal se convocó a vecinos y vecinas a realizar la renovación de documentación o el alta correspondiente, requisito necesario para continuar o acceder al beneficio.

El trámite puede gestionarse a través de los promotores barriales o directamente en las oficinas de Desarrollo Social, según el barrio de residencia. El objetivo es ordenar y actualizar el padrón de beneficiarios, además de verificar las condiciones socioeconómicas de cada hogar mediante visitas sociales.

Puntos de atención por barrio

  • Barrio Centenario: Sede Vecinal
  • Barrio Otaño: SUM Municipal
  • Barrio Altos del Sur: Oficinas de Desarrollo Social
  • Barrio Mosconi: Sede Vecinal de Barrio Centenario
  • Barrio Marcelo Berbel: Oficinas de Desarrollo Social
  • Barrio Central: Oficinas de Desarrollo Social
  • Barrio Norte: Sede Vecinal
  • Zona de Chacras: Salón AFR
  • Barrio Uno: Oficinas de Desarrollo Social
  • Barrio 25 de Mayo: Oficinas de Desarrollo Social
  • Barrio Soufal: Oficinas de Desarrollo Social

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas.

Documentación requerida

Para completar el trámite, se solicita:

  • Fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar conviviente, con domicilio actualizado
  • Certificado de Negatividad de ANSES
  • Comprobante de cobro de alguna prestación social (en caso de corresponder)
  • Disponibilidad para una visita social que permita evaluar la situación habitacional

Desde el municipio remarcaron la importancia de cumplir con estos requisitos en tiempo y forma para garantizar la correcta distribución del beneficio durante la temporada invernal.