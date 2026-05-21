La Comarca Petrolera avanza en la readecuación de las lagunas de tratamiento cloacal

El proyecto contempla una inversión superior a los 10.000 millones de pesos

El gobierno provincial y los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul, en conjunto con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), llevan adelante la readecuación integral de las lagunas de tratamiento cloacal de ambas localidades, una obra clave para el sistema de saneamiento de la Comarca Petrolera.

El proyecto contempla una inversión superior a los 10.000 millones de pesos, financiada en partes iguales entre el Ejecutivo provincial y los municipios, y apunta a garantizar el funcionamiento del sistema de tratamiento de efluentes durante los próximos 30 años.

La intervención beneficiará a más de 120.000 vecinos y vecinas, y se ubica entre las obras de infraestructura sanitaria más importantes ejecutadas en la región en los últimos años.

Según se informó, los trabajos permitirán la conexión de los colectores norte y sur de ambas ciudades, además de la incorporación de tecnología actualizada y la adecuación del sistema a la normativa ambiental vigente. El plazo de ejecución establecido en el contrato prevé la finalización de la obra hacia fines de 2025.

Desde el organismo provincial destacaron que se trata de una intervención estructural que busca modernizar el sistema cloacal y mejorar su capacidad operativa frente al crecimiento urbano de la comarca.

En ese marco, el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, recorrió los trabajos junto al intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, para supervisar el avance de la obra.

“Estas obras responden a una decisión clara de la provincia vinculada a la gestión integral del agua, trabajando de manera articulada con los municipios”, señaló Hernández durante la visita.

Por su parte, Larraza destacó el impacto directo en la comunidad al afirmar que la obra permitirá “conectar barrios que esperaron décadas una solución cloacal, mejorando de manera concreta la calidad de vida de los vecinos”.

Además del impacto sanitario y ambiental, la obra genera empleo local y dinamiza la actividad económica en la región, según se informó oficialmente.