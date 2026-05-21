Habrá nuevo corte de energía para este viernes en Cutral Co

Copelco informó que este viernes 22 de mayo se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de la ciudad de Cutral Co, debido a tareas de mantenimiento.
El corte tendrá lugar entre las 14:00 y las 17:00 horas y afectará a usuarios ubicados en el barrio Ruca Quimey, específicamente en el sector comprendido entre avenida Olascoaga y Nolasco, y desde calle Mendoza hasta J.J. Valle.
Además, la interrupción alcanzará a distintos usuarios singulares e instituciones, entre ellos Cablevisión Amplificadores, Círculo Odontológico, Colegio de Abogados, Amejun, Nativa, SI Srl, Laboratorio CPAC, Edificio Judicial, Farmacia Global, Farmacia Ilihue, Cuenca Andina, Petrogas, Banco Galicia y la Dirección de Tránsito Municipal.