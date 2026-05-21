Cambios en la zona fría: ahora el gobierno nacional determinará cuánto se paga en Neuquén

Antes la ley decía que era del 50% y ahora ese porcentaje se puede modificar por decisión del presidente Milei y los que continúen

La Cámara de Diputados aprobó la modificación del régimen de subsidos al gas en las denominadas zonas frías.

Miles de usuarios fueron excluídos pero no los de Neuquén. Pero hubo un cambio importante: antes la ley decía la tarifa diferencial será equivalente “al cincuenta por ciento (50%) de los cuadros tarifarios plenos establecidos por el ENARGAS”.

Y ahora dice que los valores de la tarifa diferencial (subsidio) “serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional, por sí o a través de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.

Con este cambio, ya no está asegurado el 50% de subsidio. Esta ley fue aprobada en diputados y contó con el voto positivo de Karina Maureira, de Comunidad (partido de Rolo Figueroa) y de los diputados de La Libertad Avanza.

Provincia de Neuquén

Karina Maureira (La Neuquinidad) — A FAVOR

(La Neuquinidad) — Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Gaston Riesco (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Pablo Todero (Unión por la Patria) — EN CONTRA

En un comunicado de prensa, Mondaca, Muñoz y Riesco aseguraron que este cambio “se basó en la necesidad de ordenar las cuentas públicas, optimizar los recursos del Estado y garantizar que el beneficio llegue a los sectores de mayor vulnerabilidad social”.

“Además, hay que decir algo con claridad: el verdadero problema de la Patagonia no es la Zona Fría, sino décadas de falta de obras e infraestructura”, remarcó Mondaca, sin considerar que Javier Milei detuvo toda la obra pública desde el momento en que asumió, lo que generó que la ruta nacional 22, la ruta nacional 237, la ruta nacional 40 hayan estado prácticamente sin mantenimiento y en un deterioro constante. Sin mencionar toda la obra que quedó a medias, como el colegio tecnológico de la UTN que l municipio de Cutral Co terminó con fondos propios o la reparación de la EPET 1 que terminó el gobierno provincial con fondos propios por mencionar solo dos de una extensa lista.

Otro de los puntos clave para la modificación del subsidio es cómo se calculará. Pero ello no quedó plasmado en la ley enviada al Senado, tras su aprobación en la cámara de Diputados.