La Liga de la Comarca disputará una nueva jornada de básquet en Plaza Huincul

Este domingo 17 de mayo se llevará a cabo una fecha de la Liga de la Comarca en las instalaciones del estadio Vicente “Cacho” Ciucci, perteneciente al Club Petrolero Argentino.
La actividad deportiva contará con el inicio del torneo de Primera Femenina y el desarrollo de la segunda fecha de la categoría +35 Masculino.
La programación de los encuentros para la jornada es la siguiente:
- 12:00 hs: Club Plaza vs. Escuela Municipal (Primera Femenina).
- 14:00 hs: Petrolero Argentino vs. Vintage de Zapala (+35 Masculino).
- 16:00 hs: Cutral Co Básquet vs. Escuela Municipal (Primera Femenina).
- 18:00 hs: Picún Básquet vs. Matadores (+35 Masculino).
El evento reunirá a representantes de distintas localidades de la región. La organización ha extendido una invitación a la comunidad para asistir al estadio y acompañar el crecimiento de esta liga regional.