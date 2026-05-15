Alianza: ¿Cómo sigue el conflicto con la iglesia?

Luego de dos años judicializado

Desde hace unos años, el Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co esta en conflicto con la Iglesia Jesucristo es el Señor por el contrato de alquiler firmado hace 6 años.

Hace dos años, Alianza comenzó con proceso judicial en busca de una respuesta favorable para los intereses de la institución.

La iglesia paga una cuota de alquiler que fue fijada hace 6 años y que no podía ser incrementada durante los años del contrato.

Si bien ambas instituciones entraron en un proceso judicial, en el mes de octubre del 2026 finaliza el contrato y el espacio volverá a ser de Alianza.

“Queremos que sea un espacio para el socio, además queremos sumar nuevas disciplinas a nuestro club” expresó el presidente Vega.