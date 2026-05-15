Familiares de las víctimas de NAO Combustibles denuncian despidos a testigos

Laura Herrera sostuvo "NAO està manchada con la sangre de tres trabajadores"

La hija de Víctor Herrera, Laura, denunció por redes sociales que trabajadores fueron despedidos tras la finalización del juicio.

No aclaró quiénes y tampoco si fue uno o varios los que recibieron el telegrama. “Asco ver cómo se manejan. Asco ver cómo el poder y la plata siguen comprando silencios mientras tres familias quedaron destruidas para siempre”, dijo Laura.

Según contó la empresa despidió a los que declararon “y dijeron la verdad” en el juicio por la muerte de tres trabajadores en la refinería NAO en septiembre de 2022.

Laura Herrera dijo que con los despidos se muestra “la verdadera cara de la empresa”, que siempre quisieron “Meter miedo. Callar gente. Hacerle pagar las consecuencias a quien habla y expone todo lo que quisieron esconder durante años. Con razón muchos tenían miedo de declarar. Porque en NAO parece que decir la verdad tiene castigo”.

Pero también aseguró que “aunque echen gente y quieran callar a todos, hay algo que no van a poder borrar: NAO está manchada con la sangre de tres trabajadores”.