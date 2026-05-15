Huincul: 70 familias de barrio Norte podrán conectarse a las cloacas

Las familias beneficiadas con la red deben realizar la conexión domiciliaria en Servicios Públicos

Desde el municipio de Plaza Huincul se informó que finalizó la extensión de la red cloacal en el barrio Norte. Se trata de una primera etapa y se irá avanzando con las demás.

El municipio detalló que son 8850 metros de cañería las que se instalaron y con ello 70 familias ya se pueden conectar. La red pasa por la vereda pero ahora el trámite de conexión es de cada vivienda.

Para cumplimentar con los trámites, deben acercarse hasta la subsecretaría de Servicios Públicos de la municipalidad, en el corralón municipal de Castagnous en el barrio Otaño, en horario de atención administrativa.

Esta obra genera un incremento en la calidad de vida de las familias de barrio Norte, que no habían conseguido los servicios básicos por décadas.