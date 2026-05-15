Cutral Co: concejales aprobaron alivio fiscal para contribuyentes afectados

Estarán incluidos los comerciantes afectados por la obra pública, como la pluvioaluvional.

Se aprobó hoy por unanimidad y en primera lectura, la ordenanza que crea un regmen general de exenciones y beneficios tributarios dinámicos. Habrá audiencia pública fijada para el 26 y luego el último tratamiento y definitivo.

Este viernes hubo sesión extraordinaria en Cutral Co para tratar dos despachos. Uno de ellos es el alivio fiscal. En la sesión de hoy concurrieron el presidente del Deliberante, Jesús San Martín; las concejalas Jesica Rioseco; Elida González; y sus pares Hugo Deisner; Maximiliano Navarrete; Fabián Godoy; Plinio Rubilar que conforman el oficialismo; y Omar Pérez (LLA).

La norma establece que el Ejecutivo podrá otorgar “exenciones totales o parciales, reducciones, prórrogas o facilidades de pago o cualquier otra modalidad de alivio fiscal respecto de tasas, derechos y contribuciones municipales”.

Lo analizará en los siguientes casos: “situaciones de vulnerabilidad socioeconómica debidamente acreditadas; razones de interés público debidamente justificadas; emergencias económicas, sociales o productivas; situaciones excepcionales que afecten significativamente la capacidad contributiva del sujeto obligado”.

Para acceder al beneficio tendrá que haber informes técnicos, sociales, económicos o jurídicos emitidos por las áreas competentes.

El otro artículo, es por la afectación a la actividad derivada de obra pública. En este sentido, se indicó que “cuando la ejecución de obras públicas municipales, provinciales o nacionales dentro del ejido urbano genere interrupción del tránsito, restricción de accesos, disminución de la circulación y o afectación directa de la actividad económica debidamente acreditada mediante informe técnico, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer, respecto de los contribuyentes ubicados dentro del área directamente afectada por la obra”.

Se puso como referencia, quienes estarán afectados por la obra pluvioaluvional que avanza por la calle Río Negro y sigue por Di Paolo.

Podrá ser exención total o parcial del Derecho por el Ejercicio de la Actividad Comercial; de tasas vinculadas a habilitación o licencia comercial; diferimiento de vencimientos o establecimiento de facilidades especiales de pago.

“El beneficio será de carácter temporal tendrá vigencia durante la ejecución de la obra o el plazo que determine el acto administrativo correspondiente, podrá ser solicitado por el contribuyente o instrumentado de oficio cuando corresponda y requerirá evaluación técnica de la afectación”, se aprobó.

El artículo 3° especifica que el Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza y establecerá los procedimientos administrativos de solicitud.

También se indicó que la autoridad de aplicación deberá garantizar la publicidad y el acceso a la información respecto de los beneficios otorgados, conforme la normativa vigente; al tiempo que los beneficios otorgados en la ordenanza “no generarán derecho a reintegro de sumas previamente abonadas, salvo disposición expresa en contrario”.

En la sesión, si bien todos los presentes -no concurrió la concejala María Elena Paladino- votaron a favor, hubo una larga discusión sobre el momento en el que se propone este alivio fiscal para los contibuyentes. La crítica vino de la mano del concejal Pérez, quien consideró oportunista la medida, y la contextualizó en el momento que, a su entender, está cercano a las elecciones próximas.

Desde el oficialismo, cada uno de los ediles replicaron estos dichos y defendieron la medida que propuso el intendente Rarmón Rioseco.

La audiencia pública será el próximo 26 de mayo. Durante la semana entrante se podrán anotar las personas interesadas en conocer el proyecto para poder partiipar de la audiencia.