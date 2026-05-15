Condenaron a una mujer que estafaba con tarjetas de crédito

Reconoció la participación en los hechos y hubo acuerdo de partes.

Una mujer fue condenada mediante un juicio abreviado por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer estafas a comercios de Neuquén mediante el uso de tarjetas de crédito obtenidas de forma fraudulenta.

La condena fue homologada hoy durante una audiencia en la que la condenada reconoció su participación en los hechos y aceptó la pena acordada con la fiscalía, en el marco de un acuerdo pleno.

Se trata de Romina Elvira Maza, quien fue declarada penalmente responsable por los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y defraudación mediante el uso no autorizado de tarjetas de crédito, en cinco hechos cometidos entre 2022 y 2025. La pena impuesta fue de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Narváez, la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat.

Durante la audiencia, la fiscalía describió que Maza integró una organización criminal investigada desde 2022 por la unidad fiscal de Delitos Económicos, y que además continuó realizando maniobras similares de manera individual luego de iniciada la investigación principal.

Entre las pruebas reunidas se incorporaron denuncias de comerciantes y titulares de tarjetas, informes bancarios y contables, registros de cámaras de seguridad, reconocimientos fotográficos y allanamientos en los que se secuestraron elementos vinculados a las maniobras investigadas.

La organización ya había tenido condenas en junio de 2024, cuando otras siete personas aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos plenos. En aquella oportunidad, dos integrantes considerados organizadores recibieron penas de prisión efectiva, mientras que el resto fue condenado a penas condicionales.

Condenas previas

Entre las personas condenadas estuvieron Orlando Javier Antolini, identificado por la fiscalía como jefe de la asociación ilícita, y Luca Ezequiel Verón, quienes recibieron penas de 6 y 4 años de prisión efectiva, respectivamente, que fueron unificadas con otras condenas previas.

Además, fueron condenados como integrantes de la banda Alex Daniel Pacheco, Gabriela Maza, Carla Antolini, Tamara Ailén Figueroa y Daniel Fuentes Serrano, quienes recibieron penas de 3 años de prisión condicional.

Según la investigación, la organización operó entre enero de 2021 y julio de 2022 y realizaba maniobras de ingeniería social para obtener datos de tarjetas de crédito. Luego utilizaban esa información para concretar compras online en comercios de Neuquén mediante links o botones de pago, generando perjuicios económicos cuando las operaciones eran desconocidas por los titulares de las tarjetas.

Sobreseimiento

Por otro lado, en la misma causa se solicitó el sobreseimiento de P.B.M., en relación con la imputación por asociación ilícita y cuatro hechos de estafa, ya que no pudo acreditarse su participación en las maniobras investigadas.