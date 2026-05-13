CIART FOBAM recibió nuevo equipamiento para fortalecer su propuesta educativa

Actualmente cuenta con una matrícula de 580 estudiantes entre primero y quinto año

El Centro Integral de Artes y Formación Artística FOBAM incorporó nuevo equipamiento destinado a potenciar las actividades pedagógicas y creativas que se desarrollan en la institución.

La entrega fue realizada en el marco de una visita institucional encabezada por el intendente Ramón Rioseco, quien recorrió las instalaciones junto al presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, y las concejalas Jesica Rioseco y Elida González.

Durante la actividad, las autoridades fueron recibidas por el director del CIART FOBAM, Ramiro Carrasco, y estudiantes del establecimiento, quienes participaron del encuentro y conocieron el nuevo material incorporado.

El equipamiento entregado incluye tres bombos legüeros, dos pianos eléctricos y un horno de cerámica, elementos que serán utilizados en las distintas áreas de formación artística, entre ellas música, cerámica, dibujo y pintura.

El intendente señaló la relevancia de seguir acompañando este tipo de instituciones y su crecimiento sostenido dentro de la comunidad, destacando su apertura a personas de distintas edades y sectores sociales.

Por su parte, el director Ramiro Carrasco subrayó el crecimiento del establecimiento, que actualmente cuenta con una matrícula de 580 estudiantes entre primero y quinto año, y valoró el acompañamiento del Municipio y el Concejo Deliberante en el fortalecimiento de la institución.