Huincul: estudiantes de la EPA 12 ofrecen cortes de cabello gratuitos

Se desarrolla los días martes y jueves

La Escuela de Educación para Adultos (EPA) N.º 12, de Plaza Huincul, lanzó una propuesta solidaria y formativa destinada a la comunidad: estudiantes del trayecto de barbería realizan cortes de cabello gratuitos bajo supervisión docente.

La iniciativa se desarrolla los días martes y jueves, en el horario de 19 a 22 horas, y busca que los alumnos puedan fortalecer sus conocimientos. Los trabajos son supervisados permanentemente por la profesora a cargo del curso, garantizando un aprendizaje acompañado y cortes de calidad para quienes asistan.