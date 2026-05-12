Este es el pronóstico para el martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con leve descenso de las marcas térmicas máximas.
La temperatura máxima esperada es de 17° Centígrados y la mínima de 0° hacia la noche. El cielo estará cubierto durante el día y hacia la noche estará mayormente cubierto.
El viento se presentará del este una leve brisa a 10 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 10 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
Para el miércoles, la máxima orillará los 12° y la mínima los 2° bajo cero Centígrados.