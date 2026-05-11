En el CFP N° 22 seguirán sin clases hasta nuevo aviso

Es donde funciona la sede central en Salta N° 650, en el 1° piso.

Desde el Centro de Formación Profesional N° 22, que la sede central continúan con las clases suspendidas.

El motivo es que aún no se ha finalizado la instalación eléctrica necesaria en los salones para el correcto y seguro dictado de clases.

Se indicó que la medida de suspensión de actividades se mantendrá hasta nuevo aviso para priorizar la seguridad de estudiantes y docentes .

Hay que recodar que la sede central del CFP N° 22 funciona en el edificio de la escuela primaria N° 102, en el barrio Aeroparque.

Se pidió las disculpas y también comprensión. Al mismo tiempo, se indicó que se informará cualquier novedad por los canales oficiales de la institución.

