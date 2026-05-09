Reparan un caño que dejó sin agua al barrio Cooperativa de Cutral Co

Fue en las calles Río Negro y Di Paolo de esa barriada.

Desde el municipio, a través de la secretaría de Agua y Cloacas se informó a la comunidad que se rompió un caño de asbesto cemento de 300 milímetros. Esto fue como consecuencia de la obra del plan de desagües pluvioaluvionales.

Los trabajos se concentran en la intersección de calles Río Negro y Di Paolo. Allí se produjo la fisura. Como consecuecia de esta situación, el único sector afectado por la interrupción del suministro de agua es el barrio Cooperativa.

Se indicó que el personal municipal trabaja en la reparación correspondiente y se estima que el servicio comenzará a normalizarse durante el día. La regularización total del suministro está prevista para este sábado 9 de mayo.

Desde la comunia pidió paciencia y comprensión a los vecinos del sector afectado mientras se desarrollan las tareas necesarias para solucionar el inconveniente.